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الزمالك يستأنف مشاركته في الدوري المصري بفوز مثير على سيراميكا (فيديو)

الرياضة

الزمالك يستأنف مشاركته في الدوري المصري بفوز مثير على سيراميكا (فيديو)
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استأنف الزمالك مبارياته في الدوري المصري لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه سيراميكا كليوباترا 4-2 ضمن المرحلة الـ28 اليوم السبت.

وسجل مصطفى شلبي ونبيل عماد دونغا والسنغالي إبراهيما نداي وأحمد سيد "زيزو" رباعية الزمالك في الدقائق 4، 41، 89، و90+2 تواليا، فيما سجل النيجيري جون إيبوكا (21) ومواطنه صديق أوغولا (72) هدفي سيراميكا كليوباترا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 37 نقطة (تخصم منها ثلاث نقاط في نهاية الموسم) من 22 مباراة في المركز الثامن، فيما تراجع سيراميكا كليوباترا إلى المركز التاسع بنفس الرصيد 37 نقطة.

وكان الزمالك قد رفض خوض مباراة الأهلي التي كانت مقررة بالجولة 27 في الدوري بسبب اعتراضه على حكام مباراته أمام المصري (بالجولة 26) ومطالبته بعدم إقامة أي مباراة بالدور الثاني قبل انتهاء كل المباريات المؤجلة من الدور الأول للمسابقة وهو ما رفضته رابطة الأندية المصرية المحترفة، واعتبرت الزمالك خاسرا للمباراة (ضد الأهلي) بنتيجة 2-0 مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم، وتوقيع غرامات مالية على أصحاب قرار الانسحاب.

وهددت رابطة الأندية باعتبار الزمالك منسحبا من مسابقة الدوري وهبوطه للقسم الرابع في حالة عدم خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، لتقرر إدارة النادي الأبيض التراجع عن قرار عدم خوض المباريات والعودة بصورة طبيعية لاستكمال الدوري.

المصدر: وكالات

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