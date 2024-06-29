3 تعديلات في تشكيلة ألمانيا لمواجهة الدنمارك

أعلن مدرب منتخب ألمانيا، جوليان ناغلسمان، تشكيلة "المانشافت" لمواجهة الدنمارك مساء اليوم السبت في الدور ثمن النهائي لبطولة كاس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا.

وأجرى ناغلسمان ثلاثة تعديلات على تشكيلة ألمانيا الأساسية، بالمقارنة مع دور المجموعات، حيث دفع بشلوتيربيك بدلا من تاه الموقوف.

كما أشرك المدرب الألماني لاعبه ديفيد راوم بدلا من ميتلشتيت، ودفع بساني في مكان فيرتز.

وفي ما يلي تشكيلة ألمانيا:

نوير - روديغر - راوم - كيميتش - هافيرتز - كروس - موسيالا - شلوتيربيك - ساني - غوندوغان - أندريش.

كما أعلن مدرب منتخب الدنمارك، كاسبر هيولماند تشكيلة فريقه والتي جاءت كالتالي:

شمايكل - أندرسن - فيسترغارد - مايهلي - كريستينسين - ديلاني - هويلاند - إريكسن - أولسن - باه - هويبرغ.

المصدر: وكالات