الشعراوي يقود إيطاليا أمام سويسرا في ثمن نهائي "يورو 2024"

يواجه منتخب إيطاليا نظيره السويسري مساء اليوم السبت في أولى مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وتأهلت إيطاليا إلى ثمن النهائي باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، بينما تأهلت سويسرا بحلولها ثانية أيضا في المجموعة الأولى.

وسيدخل المنتخبان مباراة اليوم بالتشكيلتين التاليتين:

- إيطاليا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو- مانشيني- أليساندرو باستوني- ماتيو دارميان.

خط الوسط: نيكولو باريلا- فاجيولي- كريستانتي.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا- سكاماكا- ستيفان الشعراوي.

- سويسرا

الحارس: يان سومر.

الدفاع: فابيان شار- مانويل أكانجي- ريكاردو رودريغيز.

وسط الميدان: روبين فارغاس- ريمو فريولير- جرانيت تشاكا- ميشيل أيبيشير.

الهجوم: برييل إيمبولو- فابيان رييدير- دان ندوي.

المصدر: RT