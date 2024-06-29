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مدرب منتخب البرازيل يكشف سبب بكائه في مواجهة باراغواي (فيديو)

الرياضة

مدرب منتخب البرازيل يكشف سبب بكائه في مواجهة باراغواي (فيديو)
AP
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كشف مدرب منتخب البرازيل دوريفال جونيور عن السبب الحقيقي الذي جعله يبكي بعد فوز منتخب بلاده على باراغواي 4-1 فجر اليوم السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات في كوبا أمريكا 2024.

ونجحت البرازيل في تحسين صورتها في البطولة بعد التعادل المحبط مع كوستاريكا في الجولة الأولى، ولكن دوريفال لم يبك متأثرا بالانتصار على باراغواي، بل بسبب وفاة دودو، عمه ومرجعه الرئيسي في حياته وفي كرة القدم.

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وعلم دوريفال بوفاة عمه قبل مباراة باراغواي.

وقال المدرب البرازيلي في تصريحات نشرها موقع "ريليفو" الإسباني: "دودو كان مرجعا بالنسبة لي كلاعب كرة قدم وكمدرب وإنسان، كان دائما يشعر بالقلق على الجميع باستثناء نفسه".

وأضاف: "لقد كان قدوة بالنسبة لي وحاولت دائما أن أسير على خطاه، ارتدى ثلاثة قمصان فقط، فيروفياريا، بالميراس والمنتخب البرازيلي، وهذا ما يمثل أكثر من مجرد قصة جميلة".

وأكمل دوريفال متأثرا: "كان دودو بمثابة والدي الثاني، أرشدني في كل لحظة من حياتي، وفي النهاية قررت أن أتبع نفس مهنته، والآن هو سينتقل إلى رحلة أخرى".

المصدر: وكالات

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