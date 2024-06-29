لاعبو الجودو الروس يرفضون المشاركة في أولمبياد باريس

أكد رئيس الاتحاد الروسي للجودو سيرغي سولوفيتشيك، أن لاعبيه "لن يقبلوا الظروف المهينة" ولن يشاركوا في أولمبياد باريس بالتشكيلة التي اقترحها مسؤولون من اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال سولوفيتشيك في تصريحات نقلتها قناة "matchtv": "اتخذت هيئة رئاسة الاتحاد الروسي للجودو قرارا بالإجماع - لن يقبل فريق الجودو الوطني الروسي الظروف المهينة ولن يتنافس في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بالتشكيلة التي اقترحها مسؤولون من اللجنة الأولمبية الدولية".

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ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الجمعة على مشاركة أربعة لاعبي جودو فقط من روسيا في أولمبياد 2024 من بين 17 مؤهلين للمنافسة في الألعاب المقررة في باريس خلال الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.

واللاعبون الروس الأربعة الذين تم قبولهم للمشاركة في الألعاب الأولمبية كرياضيين فرديين محايدين، هم فاليري إندوفيتسكي، وإليس ستارتسيفا، ودالي ليلواشفيلي، ومخمادبيك محمدبيكوف، بينما لم يسمح لقادة فريق الجودو الروسي، بما في ذلك بطل العالم 2023 إينال تاسوييف والحائزة على الميدالية البرونزية في ألعاب طوكيو مادينا تايمازوفا، بالمشاركة.

ويحصل الرياضيون الروس على القبول في الألعاب الأولمبية من لجنة خاصة تابعة للجنة الأولمبية الدولية.

ومن بين متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية للسماح للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس، عدم دعم العملية العسكرية في أوكرانيا، وأن لا تكون لهم أي اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا.

المصدر: "matchtv"