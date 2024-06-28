منتخب مصر الأولمبي يستسلم في رغبته بتواجد محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024

أغلق روجيريو ميكالي، مدرب المنتخب المصر الأولمبي، ملف استدعاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي بعد تمسك ناديه الإنجليزي به.

وطلب البرازيلي ميكالي، ضم صلاح لقائمته كأحد 3 لاعبين كبار السن لتدعيم قائمته.

ولا تتواجد منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في الأجندة الدولية الخاصة بـ "فيفا" لذا يحق للأندية رفض إطلاق سراح لاعبيها للمشاركة في المنافسات.

ومن المتوقع أن يتواجد صلاح في جولة النادي "الريدز" الإعدادية في أمريكا أواخر يوليو وأوائل أغسطس المقبلين.

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وفتح مسؤولو منتخب مصر الأولمبي خط اتصال مع عمر مرموش نجم فرانكفورت الألماني للتعرف على موقفه من تمثيل المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، وهو ما يترقبه ميكالي خلال الساعات المقبلة.

وتأكد غياب تريزيغيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي، على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لأولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في المباراة الأولى وفاز في المباراة الثانية الثلاثاء الماضي، بهدفين باستاد القاهرة.

المصدر: "وسائل إعلام"