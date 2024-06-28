تدخل رسمي لمنع مودريتش من الاعتزال

أضاع المنتخب الكرواتي فرصة التأهل لدور الـ16 من "يورو 2024" بسيناريو درامي، إذ تعادل في الجولتين الثانية والثالثة ضد ألبانيا وإيطاليا على الترتيب بأهداف قاتلة.

بهذا الوداع يضيع حلم لوكا مودريتش نجم المنتخب الكرواتي الذي اقترب من عامه الـ39، في تحقيق لقب لمنتخب بلاده، بعدما قادهم للوصول لنهائي كأس العالم 2018 في أفضل إنجاز بتاريخ الكرة الكرواتية.

وبهذا الخروج المبكر، ضاع حلم نجم ريال مدريد، وربما ضاعت فرصته الأخيرة في اليورو، حيث سيكون من الصعب جدا لحاقه باليورو المقبل، إذ سيكون بعمر الـ43.

وحول إمكانية اعتزاله كرة القدم دوليا، قال مودريتش: "في يوم من الأيام، سأعلن اعتزالي اللعب، لكني لا أعرف متى سيكون ذلك، أريد أن ألعب كرة القدم إلى الأبد، لكننا نعلم أن هذا مستحيل".

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ودعا ماريان كوستيتش، رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، القائد مودريتش لأن يتمسك بشارة قيادة المنتخب ولا يفكر في الاعتزال الدولي خلال الفترة الحالية.

وأضاف: "أتمنى أن يبقى مودريتش مع المنتخب، وأن يستمر في ارتداء شارة القيادة في دوري الأمم الأوروبية وفي كأس العالم 2026، وأن يقرر بنفسه، أعتقد أنه سيبقى وأريد أن يبقى".

يذكر أن كرواتيا كانت متقدمة 1-0، حتى سجلت إيطاليا تعادلا قاتلا في الدقيقة (90+8)، ليودع المنتخب الناري بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعدما حل ثالثا في المجموعة الثانية بنقطتين فقط، خلف إسبانيا وإيطاليا.

المصدر: RT