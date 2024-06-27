مواعيد مباريات منتخب السعودية في المجموعة الحديدية بتصفيات مونديال 2026
أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي سحبت اليوم الخميس عن وقوع السعودية في مجموعة نارية ضمت اليابان وأستراليا والبحرين وإندونيسيا والصين.
ويتأهل المتصدر والوصيف مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، ومجموعها (6 منتخبات) سيتنافسون فيما بينهم ضمن الدور التأهيلي الرابع على تذكرتين أخيرتين عن قارة آسيا بجانب نصف مقعد في الملحق العالمي.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس" مواعيد مباريات الأخضر في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
رحلة جديدة تنتظرنا! 🦅— المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 27, 2024
مجموعة صقورنا في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 🤩🇸🇦#الطريق_إلى_كأس_العالم2026pic.twitter.com/v8H0bggQAy
وسيكون برنامج مباريات المنتخب السعودي كالآتي:
- 5 سبتمبر 2024
السعودية # إندونيسيا
- 10 سبتمبر 2024
الصين # السعودية
- 10 أكتوبر 2024
السعودية # اليابان
- 15 أكتوبر 2024
السعودية # البحرين
- 14 نوفمبر 2024
أستراليا # السعودية
- 19 نوفمبر 2024
إندونيسيا # السعودية
- 20 مارس 2025
السعودية # الصين
- 25 مارس 2025
اليابان # السعودية
- 5 يونيو 2025
البحرين # السعودية
10 يونيو 2025
السعودية # استراليا.
المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم