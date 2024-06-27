مواعيد مباريات منتخب السعودية في المجموعة الحديدية بتصفيات مونديال 2026

أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي سحبت اليوم الخميس عن وقوع السعودية في مجموعة نارية ضمت اليابان وأستراليا والبحرين وإندونيسيا والصين.

ويتأهل المتصدر والوصيف مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، ومجموعها (6 منتخبات) سيتنافسون فيما بينهم ضمن الدور التأهيلي الرابع على تذكرتين أخيرتين عن قارة آسيا بجانب نصف مقعد في الملحق العالمي.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس" مواعيد مباريات الأخضر في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

رحلة جديدة تنتظرنا! 🦅



مجموعة صقورنا في ⁧الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 🤩🇸🇦#الطريق_إلى_كأس_العالم2026pic.twitter.com/v8H0bggQAy — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 27, 2024

وسيكون برنامج مباريات المنتخب السعودي كالآتي:

- 5 سبتمبر 2024

السعودية # إندونيسيا

- 10 سبتمبر 2024

الصين # السعودية

- 10 أكتوبر 2024

السعودية # اليابان

- 15 أكتوبر 2024

السعودية # البحرين

- 14 نوفمبر 2024

أستراليا # السعودية

- 19 نوفمبر 2024

إندونيسيا # السعودية

- 20 مارس 2025

السعودية # الصين

- 25 مارس 2025

اليابان # السعودية

- 5 يونيو 2025

البحرين # السعودية

10 يونيو 2025

السعودية # استراليا.

المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم