رسميا.. عرب آسيا يضمنون مقعدا واحدا على الأقل في مونديال 2026

تأكد رسميا تأهل منتخب عربي واحد على الأقل من آسيا إلى مونديال 2026 بعد سحب قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى العرس العالمي اليوم الخميس في كوالالمبور.

وحملت المجموعة الثانية نكهة عربية بتواجد خمسة منتخبات عربية إلى جانب كوريا الجنوبية وبالتالي ضمان تأهل منتخب عربي إلى النهائيات كون أول وثاني كل مجموعة في المجموعات الثلاث يتأهل إلى كأس العالم المزمع إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عمان، فلسطين، والكويت.

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أما المجموعة الأولى فأوقعت قطر بطلة آسيا مطلع العام الحالي إلى جانب إيران، أوزبكستان، الإمارات، قرغيزستان، وكوريا الشمالية.

وأسفرت القرعة عن مجموعة ثالثة نارية ضمت ثلاثة منتخبات من كبار القارة الصفراء هي اليابان وأستراليا والسعودية إلى جانب إندونيسيا، الصين، البحرين.

- نظام التأهل

وفق نظام التصفيات الآسيوية، فإن المرحلة الثالثة يجري فيها توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتواجه هذه المنتخبات فيما بينها ذهابا وإيابا من سبتمبر 2024 وحتى يونيو 2025، حيث يضمن أول منتخبين التأهل مباشرة إلى مونديال 2026 الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبا من مختلف قارات العالم عوضا عن 32.

وحظيت القارة الآسيوية بزيادة حصتها في بلوغ المونديال الموسع، إذ خصص لها ثمانية مقاعد مباشرة مع إمكانية ارتفاعها إلى تسعة مقاعد في ظل وجود مقعد في الملحق، ما يزيد فرص التأهل التاريخي للمرة الأولى لكثير من المنتخبات.

وبعد نهاية المرحلة الثالثة (حيث تضمن ستة منتخبات تأهلها) تأتي تصفيات المرحلة الرابعة التي تضم ستة منتخبات، وهي التي احتلت المركزين الثالث والرابع في مجموعات الدور الثالث، حيث يجري تقسيمهم إلى مجموعتين من ثلاثة منتخبات.

وتجرى منافسات المجموعات من المرحلة الرابعة بين أكتوبر ونوفمبر 2025، حيث يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم مباشرة، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة إلى مواجهة إقصائية واحدة، يبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.

المصدر: RT