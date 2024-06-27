مطربة إسبانية تكشف حقيقة علاقتها بحكيمي

خرجت المطربة الإسبانية لولا إنديجو، عن صمتها لتحسم الجدل بعد سلسلة من التكهنات أثارت غضبها الشديد حول علاقتها بأشرف حكيمي.

لولا وحكيمي باتا حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما شوهدا يستمتعان بقضاء إجازة في إيبيزا على متن يخت فاخر.

إذ أثار ظهور المطربة المعروفة مع نجم باريس سان جيرمان، موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، حول قصة حب مزعومة بينهما، وهو الأمر الذي ظهرت لولا للرد عليه.

Lola Índigo, 'cazada' con Achraf Hakimi, ex de Hiba Abouk, en Ibiza.



Ambos aparecen juntos en algunas de las fotografías, confirmando así su amistad... ¿o algo más? pic.twitter.com/7LG3JWdpxw — Teleaudiencias (@teleaudiencias) June 27, 2024

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وقالت في رسالة نشرتها عبر حساباتها الشخصية: "المضايقات لا تطاق، لم أتحدث قط عن حياتي الشخصية، لكني مرتبطة منذ عامين، والآن يربطونني برجل لأننا نتنفس نفس الهواء دون أي سياق".

وأضافت:"أتلقى العنف اللفظي والإذلال الذي لا معنى له، الصحافة فظيعة للغاية، لكن الوضع هنا أسوأ بكثير".

وبعد نفي المطربة الإسبانية لوجود أي علاقة بينها والنجم المغربي، لجأ حكيمي إلى الصمت التام، ولم يعلق على ما قالته رغم متابعته لها على موقع "إنستغرام".

المصدر: goal