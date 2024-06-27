اللجنة الأولمبية الدولية تتحدث عن قيود على الرياضيين الروس مع وسائل الإعلام في أولمبياد 2024

تحدثت اللجنة الأولمبية الدولية عن إمكانية تواصل الرياضيين الروس مع ممثلي وسائل الإعلام في ألعاب 2024 في باريس.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه لن تكون هناك قيود على تواصل الرياضيين المحايدين مع وسائل الإعلام، وسيتمكن الرياضيون من القيام بذلك في المنطقة المختلطة أو في المؤتمرات الصحفية.

في سبتمبر 2023، سمح الاتحاد الدولي للألعاب المائية للرياضيين الروس والبيلاروس بالمنافسة بشكل محايد في التخصصات الفردية، وفي الوقت نفسه، هددت المنظمة بإيقاف الروس بسبب تواصلهم مع وسائل الإعلام في المسابقات.

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ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وفي ديسمبر الماضي، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في أولمبياد باريس كرياضيين فرديين محايدين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

ونشرت اللجنة الأولمبية الدولية في يونيو قائمة بأسماء أول 14 رياضيا روسيا سمح لهم بالمشاركة في أولمبياد 2024 في باريس بصفة محايدة.

المصدر: "وكالة تاس"