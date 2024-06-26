 
مباشر

كفاراتسخيليا يلدغ البرتغال بعد 92 ثانية (فيديو)

الرياضة

كفاراتسخيليا يلدغ البرتغال بعد 92 ثانية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xt9q

سجل النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدفا مبكرا لمنتخب بلاده في شباك البرتغال خلال لقاء المنتخبين المقام الآن لحساب المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا 2024.

ومع بداية المباراة، استغلت جورجيا خطأ فادحا في دفاع البرتغال ليخطف ميكوتادزي الكرة ويمررها بينية إلى كفاراتسخيليا المنطلق على الجناح الأيسر.

وسجل كفاراتسخيليا الهدف باختراق للدفاع أنهاه بتصويبة رائعة.

وذكرت شبكة "Pubity Sport"، أن هدف كفاراتسخيليا جاء بعد مرور 92 ثانية فقط من بداية المباراة. 

وأشارت الشبكة إلى أن كفاراتسخيليا سجل هدفه الأول على الإطلاق مع منتخب جورجيا في البطولات الدولية.

المصدر: "Pubity Sport"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا