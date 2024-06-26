كفاراتسخيليا يلدغ البرتغال بعد 92 ثانية (فيديو)

سجل النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدفا مبكرا لمنتخب بلاده في شباك البرتغال خلال لقاء المنتخبين المقام الآن لحساب المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا 2024.

ومع بداية المباراة، استغلت جورجيا خطأ فادحا في دفاع البرتغال ليخطف ميكوتادزي الكرة ويمررها بينية إلى كفاراتسخيليا المنطلق على الجناح الأيسر.

It's a DREAM start for Georgia! 🇬🇪



Khvicha Kvaratskhelia takes full advantage of a terrible Portugal mistake 😳#Euro2024 | #GEOPORpic.twitter.com/IIdtXSbUAe — ITV Football (@itvfootball) June 26, 2024

وسجل كفاراتسخيليا الهدف باختراق للدفاع أنهاه بتصويبة رائعة.

وذكرت شبكة "Pubity Sport"، أن هدف كفاراتسخيليا جاء بعد مرور 92 ثانية فقط من بداية المباراة.

وأشارت الشبكة إلى أن كفاراتسخيليا سجل هدفه الأول على الإطلاق مع منتخب جورجيا في البطولات الدولية.

المصدر: "Pubity Sport"