الوكرة القطري يتعاقد مع المدرب الإسباني راميريس
أعلن نادي الوكرة رابع الدوري القطري لكرة القدم الموسم الماضي، اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب الإسباني ميغيل أنخل راميريس لمدة موسم واحد.
وقال النادي القطري في بيان، إن راميريس سيقود الفريق الموسم المقبل مع إمكانية التجديد لموسم آخر دون الكشف عن التفاصيل المالية.
الإسباني ميغيل أنخيل مدرباً للوكرة #الوكرةpic.twitter.com/5aZjGPWI87— نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) June 26, 2024
وسبق للمدرب الإسباني البالغ 39 عاما أن درب نادي سبورتنغ خيخون الإسباني ونجح في قيادة الفريق إلى الوصول إلى نصف نهائي ملحق الصعود للدرجة الأولى من "الليغا"، قبل أن يخسر أمام إسبانيول 0-1.
وخاض راميريس تجربة سابقة في قطر مع أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير" منذ العام 2012 حتى 2018 وأشرف على منتخب قطر للناشئين.
وكان الوكرة قد أنهى النسخة الماضية من الدوري القطري في المركز الرابع ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد 2024-2025.
المصدر: وكالات