الوكرة القطري يتعاقد مع المدرب الإسباني راميريس

أعلن نادي الوكرة رابع الدوري القطري لكرة القدم الموسم الماضي، اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب الإسباني ميغيل أنخل راميريس لمدة موسم واحد.

وقال النادي القطري في بيان، إن راميريس سيقود الفريق الموسم المقبل مع إمكانية التجديد لموسم آخر دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وسبق للمدرب الإسباني البالغ 39 عاما أن درب نادي سبورتنغ خيخون الإسباني ونجح في قيادة الفريق إلى الوصول إلى نصف نهائي ملحق الصعود للدرجة الأولى من "الليغا"، قبل أن يخسر أمام إسبانيول 0-1.

وخاض راميريس تجربة سابقة في قطر مع أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير" منذ العام 2012 حتى 2018 وأشرف على منتخب قطر للناشئين.

وكان الوكرة قد أنهى النسخة الماضية من الدوري القطري في المركز الرابع ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد 2024-2025.

المصدر: وكالات