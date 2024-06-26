خيبة أمل كبيرة لحسناء كرواتيا في "يورو 2024"

عبرت الكرواتية إيفانا نول التي نالت لقب "المشجعة الأكثر جاذبية" في مونديال 2022 عن خيبة أملها، بعدما باتت حظوظ منتخب بلادها في التأهل لثمن نهائي "يورو 2024" معلقة بخيط رفيع.

وكانت كرواتيا في طريقها إلى حجز بطاقتها إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، عندما تقدمت بهدف قائدها لوكا مودريتش وإلى وضع إيطاليا على لائحة الانتظار، لكن هدف البديل ماتيا زكانيي في الوقت بدل الضائع قلب المشهد ووضع حاملة اللقب في ثمن النهائي وثالثة مونديال قطر 2022 أقرب إلى توديع البطولة.

ونجح زكانيي في تسجيل هدف التعادل 1-1 عندما تلقى كرة من ريكاردو كالافيوري داخل المنطقة فسددها بروعة بيسراه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ليفاكوفيتش في الدقيقة الثامنة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولو تمكنت كرواتيا من الصمود، لكانت قد أنهت المجموعة الثانية في مركز الوصافة أمام إيطاليا وحجزت مكانها في الدور ثمن النهائي بدون عناء.

ولكن ومع حصول كرواتيا على نقطتين فقط وفارق أهداف قدره -3، يبدو أنها قد تفوت بشكل كبير فرصة الصعود إلى دور الـ16 كواحدة من أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث.

وأصيبت نول بخيبة أمل وأظهرت حسرة كبيرة بعد تعادل منتخب بلادها مع إيطاليا وتلاشي حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي "يورو 2024"، حيث نشرت عارضة الأزياء الكرواتية الشهيرة بعد تلك المباراة مجموعة صور عبر خاصية "القصص" على حسابها في موقع "إنستغرام" مع رموز تعبيرية تدل على الإحباط والحزن.

وقبل نتيجة التعادل المؤلمة لكرواتيا أمام إيطاليا، دأبت نول على نشر صور تظهر استمتاعها مع الجماهير بالأجواء التي تسبق المباريات، وقبل مباراة إيطاليا بالتحديد، ظهرت عارضة الأزياء الكرواتية وهي في ألمانيا تقوم بأكل طبق من المعكرونة، أحد أشهر الأطباق في إيطاليا كنوع من السخرية من الخصم قبل المواجهة.

العارضة البالغة من العمر 31 عاما، والتي اكتسبت في البداية شهرة ومتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لحضورها مباريات كرواتيا في كأس العالم 2022 بملابس ضيقة، تعد من أبرز العلامات على قدوم البطولات الكبرى، سواء كأس أمم أوروبية أو كأس عالم، فهي دائمة الظهور في تلك المحافل.

المصدر: ديلي ميل