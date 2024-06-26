كيف تسبب مساعد المدرب في خسارة سلوفينيا وصافة المجموعة الثالثة لصالح الدنمارك في "يورو 2024"

انتزع منتخب الدنمارك وصافة المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم في ألمانيا "يورو 2024" رغم تعادله بعدد النقاط والأهداف مع منتخب سلوفينيا.

وجاء منتخب إنجلترا في صدارة المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط بعد نهاية المنافسات في ختام مباريات المجموعة، لكن المشكلة كانت في المركز الثاني بين منتخب الدنمارك ونظيره السلوفيني.

وتساوت الدنمارك وسلوفينيا في كل شيء، فكل منهما حصد ثلاث نقاط في مرحلة المجموعات، وكل منهما لديه فارق أهداف صفر، وكل منهما أيضا سجل هدفين، والغريب أن المواجهات المباشرة متساوية، فقد تعادلا بنتيجة 1-1.

ولتحديد المتأهل بينهما تم اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف، التي تنظر إلى عدد البطاقات الصفراء والحمراء، وقد تبين أنهما متساويان أيضا، فقد حصل كل منتخب على ست بطاقات صفراء.

ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أن الدنمارك احتلت المركز الثاني بسبب الإنذار الممنوح لمساعد مدرب سلوفينيا نوفاكوفيتش ميليفوي خلال مواجهة سلوفينيا ضد الدنمارك بالذات في الجولة الأولى.

واللافت، أن سلوفينيا رغم حلولها ثالثة في المجموعة الثالثة، فقد ضمنت بدورها التأهل إلى ثمن نهائي "يورو 2024" ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الست في البطولة.

وسيتعين على منتخب سلوفينيا الانتظار حتى انتهاء مباريات الجولة الأخيرة للمجموعتين الخامسة والسادسة مساء اليوم الأربعاء لمعرفة منافسه في ثمن النهائي، فيما تخوض الدنمارك مباراة قوية في دور الـ16 ضد منتخب ألمانيا مستضيف البطولة ومتصدر المجموعة الأولى.

المصدر:tntsports