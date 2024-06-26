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ميسي ينتقد ملاعب كوبا أمريكا

الرياضة

ميسي ينتقد ملاعب كوبا أمريكا
Globallookpress
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انضم ليونيل ميسي لقائمة النجوم الذين انتقدوا أرضية ملاعب النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة.

وقال ميسي بعد الفوز على تشيلي بهدف في الجولة الثانية فجر اليوم الأربعاء "أحيانا تضطرنا أرضية الملعب للاعتماد على الكرات الطويلة والعالية، وهو ما يسهل مهمة المنافسين".

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وأضاف ليو "حسم المباريات أمام منتخبات أمريكا الجنوبية في هذه المسابقة يفرض عليك بعض الحلول المعينة".

وأكد "لقد تراجع منتخب شيلي إلى نصف ملعبه، وهو السيناريو الذي كنا نتوقعه وننتظره".

وبات منتخب الأرجنتين أول المتأهلين لدور الثمانية بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بفوزين أمام كندا وتشيلي.

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