أوسيك يتخلى طواعية عن حزام بطل العالم للاتحاد الدولي للملاكمة

أعلن الأوكراني أولكسندر أوسيك تخليه عن حزام الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة بعد 5 أسابيع من حصوله على لقب بطل الوزن الثقيل بلا منازع.

وقال أوسيك في رسالة مصورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "أنتوني ودانييل، أعلم أن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة مهم بالنسبة لكما. إنها هديتي لكما في 21 سبتمبر".

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ويأتي هذا الإعلان بعد أن جرى تعليق الدفاع الإلزامي عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لأوسيك ضد متحديه الكرواتي فيليب هرجوفيتش، وأصبح دانييل دوبوا البطل المؤقت الجديد لوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة، بفوزه على هرجوفيتش في وقت سابق هذا الشهر.

وطلب أوسيك البالغ 37 عاما عدم تجريده من حزام الاتحاد الدولي للملاكمة، للمنافسة على لقب البطل بلا منازع، عندما يواجه فيوري في مباراة إعادة في ديسمبر، إذ ستكون ألقاب "مجلس الملاكمة العالمي" و"منظمة الملاكمة العالمية"، و"رابطة الملاكمة العالمية" فقط على المحك.

وسيكون لقب الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة الذي يحمله أوسيك منذ 2021، متاحا للمنافسة عندما يواجه أنتوني جوشوا منافسه دوبوا في سبتمبر على ملعب "ويمبلي".

وفي الشهر الماضي، أصبح أوسيك أول بطل للوزن الثقيل بلا منازع منذ عام 2000، بعدما انتزع لقب "مجلس الملاكمة العالمي"، بفوزه على تايسون فيوري بالنقاط في السعودية.

وقال أوسيك إنه ربما يعود إلى فئة وزن تحت الثقيل بعد مباراة الإعادة أمام فيوري.

وبقي سجل أوسيك دون هزيمة، وفاز في في 22 نزال في مسيرته الاحترافية.

المصدر: "وكالات"