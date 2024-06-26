رغم الصدارة في يورو 2024.. جماهير إنجلترا تصب جام غضبها على ساوثغيت

واجه غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا غضبا عارما من الجماهير بملعب راين إينرجي ستاديون في ختام مباريات المجموعة الثالثة في يورو 2024 أمس الثلاثاء .

ولم يتغير مستوى الإنجليز الهزيل للمباراة الثالثة تواليا، وذلك بعد تعادله الليلة مع سلوفينيا بدون أهداف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مشجعي إنجلترا ألقوا بأكواب البيرة البلاستيكية نحو ساوثغيت، أثناء تصفيقه للجماهير بعد المباراة.

England fans throw empty cups at Gareth Southgate as he applauded them after tonight’s dismal performance against Slovenia. 😒 pic.twitter.com/JeoUGLp3CL — Football Away Days (@FBAwayDays) June 25, 2024

إقرأ المزيد

وعبرت الجماهير الإنجليزية عن استيائها بهذا التصرف، من الأداء الهزيل لمنتخبها الوطني منذ بداية البطولة، وذلك رغم التأهل إلى دور ال16.



رغم ذلك، تجاهل مدرب إنجلترا غضب الجماهير، وظل يصفق لهم بالقرب من المدرجات رفقة لاعبيه.



واكتفى منتخب الأسود الثلاثة بتسجيل هدفين فقط خلال 3 مباريات خاضها بالدور الأول، ليتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة الثالثة.

المصدر:"وسائل إعلام"