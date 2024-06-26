 
مباشر

رغم الصدارة في يورو 2024.. جماهير إنجلترا تصب جام غضبها على ساوثغيت

الرياضة

رغم الصدارة في يورو 2024.. جماهير إنجلترا تصب جام غضبها على ساوثغيت
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xt2g

واجه غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا غضبا عارما من الجماهير بملعب راين إينرجي ستاديون في ختام مباريات المجموعة الثالثة في يورو 2024 أمس الثلاثاء .

ولم يتغير مستوى الإنجليز الهزيل للمباراة الثالثة تواليا، وذلك بعد تعادله الليلة مع سلوفينيا بدون أهداف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مشجعي إنجلترا ألقوا بأكواب البيرة البلاستيكية نحو ساوثغيت، أثناء تصفيقه للجماهير بعد المباراة.

إقرأ المزيد
"يورو 2024".. إنجلترا تؤمن صدارة مجموعتها بتعادل "هزيل" مع سلوفينيا

وعبرت الجماهير الإنجليزية عن استيائها بهذا التصرف، من الأداء الهزيل لمنتخبها الوطني منذ بداية البطولة، وذلك رغم التأهل إلى دور ال16.

رغم ذلك، تجاهل مدرب إنجلترا غضب الجماهير، وظل يصفق لهم بالقرب من المدرجات رفقة لاعبيه.

واكتفى منتخب الأسود الثلاثة بتسجيل هدفين فقط خلال 3 مباريات خاضها بالدور الأول، ليتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة الثالثة.

المصدر:"وسائل إعلام" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا