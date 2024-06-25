تشكيلة منتخب فرنسا الأساسية لمواجهة بولندا

أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن تشكيلة "الديوك" لمواجهة بولندا، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس أوروبا 2024.

وشهدت تشكيلة فرنسا، عودة القائد كيليان مبابي، الذي غاب عن مباراة هولندا في الجولة الثانية، بسبب إصابته بكسر في الأنف خلال مواجهة النمسا في الجولة الأولى.

وجاءت تشكيلة منتخب فرنسا كالآتي: ماينان - هيرنانديز - ساليبا - أوباميكانو - كوندي - كانتي - تشواميني - رابيو - باركولا - ديمبلي - مبابي.

Our starting 𝗫𝗜 for our third match at @EURO2024, against Poland 🇵🇱



With our captain @KMbappe making his return 💪#FRAPOL | #FiersdetreBleuspic.twitter.com/zrQ74oo2gr — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 25, 2024

أما تشكيلة بولندا فهي كالتالي: سكوربسكي - كيويور - داويدوفيتش - بيدناريك - زالويسكي - زيلينسكي - مودير - فرانكوفسكي - أوربانسكي - سزيمانسكي - ليفاندوفسكي.

وتحتل فرنسا المتأهلة سلفا، المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف خلف هولندا المتصدرة، فيما تحتل بولندا المركز الرابع الأخير من دون رصيد وفقدت حظوظها في التأهل إلى ثمن النهائي.

المصدر: RT