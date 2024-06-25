نيمار يفاجئ بائعا متجولا قبل مواجهة البرازيل في كوبا أمريكا (فيديو)

حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، على التواجد في ملعب "صوفي" بالولايات المتحدة الأمريكية، لمساندة لاعبي " راقصي السامبا" أمام كوستاريكا في كوبا أمريكا.

ولم يستطيع نيمار ارتداء القميص رقم 10 مع منتخب بلاده في الولايات المتحدة، حيث يتعافى منذ أكتوبر الماضي من قطع في الرباط الصليبي الداخلي والغضروف المفصلي، في الركبة اليسرى.

وينبغي على لاعب سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق العودة للعب، في سبتمبر المقبل، ويقضي حاليا عطلة، لكنه لم ينح عملية تعافيه جانبا.

وانتشر فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي لوقوف نيمار بسيارته الخاصة أمام أحد البائعين في محيط الملعب قبل انطلاق المواجهة، وذلك من أجل شراء قميص خاص بالمنتخب البرازيلي.



المثير في الأمر، أن البائع لم يتعرف على نيمار في البداية، ولكنه اكتشف الأمر سريعا ليركض مسرعا لإحضار هاتفه من أجل التقاط صورة خاصة مع نجم الهلال.

Quand Neymar, à l’arrêt à un feu rouge, interpelle des vendeurs ambulants et leur achète des maillots du Brésil. 🇧🇷



Réaction géniale quand ils découvrent que c’est Neymar. 😂



pic.twitter.com/XYqk9XmCqj — Actu Foot (@ActuFoot_) June 25, 2024

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وبعد لحظات قليلة، بدأت الجماهير تتنافس بقوة من أجل التقاط العديد من الصور مع نيمار الذي ظل متواجدا داخل السيارة، قبل أن ينصرف سريعا.

وحرص نيمار على زيارة معسكر البرازيل قبل 48 ساعة من المواجهة من أجل دعم زملائه، قبل أن يحضر اللقاء من المدرجات.

وتعثر "راقصو السامبا" بتعادل سلبي مخيب أمام كوستاريكا في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة كوبا أميركا 2024 المقامة على الأراضي الأميركية حتى 14 يوليو المقبل.

ويلتقي منتخب البرازيل في الجولة المقبلة مع باراغواي، في حين يواجه منتخب كولومبيا نظيره الكوستاريكي.

المصدر: RT