 
مباشر
عاجل
هنية: نرفض أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان ولن يتغير موقفنا في أي مرحلة من المراحل

غرائب كوبا أمريكا.. عائلة توقف جنازة فقيدها لمتابعة مباراة (فيديو)

الرياضة

غرائب كوبا أمريكا.. عائلة توقف جنازة فقيدها لمتابعة مباراة (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xswf

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر توقف جنازة في تشيلي لمتابعة مباراة فريق البلاد أمام بيرو في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وقامت عائلة المتوفى بإيقاف جنازة فقيدهم مؤقتا في غرفة تقام فيها المراسم، لمتابعة المباراة على شاشة عملاقة إلى جوار النعش.

إقرأ المزيد
بداية سلبية.. البرازيل تتعثر أمام كوستاريكا في مستهل مشوارها بكوبا أمريكا
بداية سلبية.. البرازيل تتعثر أمام كوستاريكا في مستهل مشوارها بكوبا أمريكا

وترك الأهل فقيدهم الراحل في النعش، وزينوه بقمصان اللاعبين لجلب الحظ السعيد لحين انتهاء المباراة.

يذكر أن التعادل السلبي فرض نفسه على مباراة تشيلي وبيرو ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وتقام منافسات البطولة من 20 يونيو الحالي وحتى 14 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 16 منتخبا للمرة الثانية في تاريخها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا