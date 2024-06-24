رسميا.. تحديد طرفي أول مباراة في الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا 2024

تحددت أول مواجهة في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا، بعد لعب مباريات الجولة الختامية في المجموعتين الأولى والثانية.

وسيواجه منتخب إيطاليا، الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط خلف إسبانيا المتصدرة بالعلامة الكاملة، منتخب النمسا، وصيف المجموعة الأولى (خمس نقاط)، التي تصدرها مستضيف البطولة، منتخب ألمانيا (سبع نقاط.

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وتقام مواجهة إيطاليا ضد سويسرا في ثمن النهائي السبت المقبل في برلين.

يذكر أن ثمانية منتخبات من أصل 16، ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي وهي إيطاليا، وسويسر، وألمانيا، وإنجلترا، وفرنسا، والبرتغال، وهولندا، وإسبانيا.

وستتحدد جميع مواجهات دور الـ16، بعد غد الأربعاء، عندما يسدل الستار على مباريات دور المجموعات.

المصدر: RT