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خطر يهدد إسبانيا في يورو 2024 بسبب قانون عمل الأطفال

الرياضة

خطر يهدد إسبانيا في يورو 2024 بسبب قانون عمل الأطفال
AFP
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يواجه المنتخب الإسباني خطر توقيع غرامات مالية عليه أثناء مشاركته في بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

ونشرت إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن القوانين واللوائح في ألمانيا، تحظر على الأشخاص تحت الـ 18 عاما، العمل بعد الساعة الثامنة مساءا.

وكشفت الصحيفة أن هناك استثناء للرياضيين، إذ يمكنهم اللعب حتى الساعة الـ11، بما ذلك وقت الاستحمام والمقابلات الإعلامية.

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وأشار التقرير إلى أن مشاركة لامين يامال، في المباراة القادمة بأكملها سيجعل من الصعب الالتزام بالقوانين الألمانية، مما يضع المنتخب الإسباني، تحت خطر التهديد بالغرامات المالية.

ويستعد المنتخب الإسباني، لمواجهة نظيره الألباني مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من يورو 2024، عند الساعة التاسعة ليلا بتوقيت ألمانيا. 

المصدر: "وسائل إعلام"

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