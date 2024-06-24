خطر يهدد إسبانيا في يورو 2024 بسبب قانون عمل الأطفال

يواجه المنتخب الإسباني خطر توقيع غرامات مالية عليه أثناء مشاركته في بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

ونشرت إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن القوانين واللوائح في ألمانيا، تحظر على الأشخاص تحت الـ 18 عاما، العمل بعد الساعة الثامنة مساءا.

وكشفت الصحيفة أن هناك استثناء للرياضيين، إذ يمكنهم اللعب حتى الساعة الـ11، بما ذلك وقت الاستحمام والمقابلات الإعلامية.

🚨🚨| Spain risk VIOLATING German law due to Lamine Yamal's participation in matches. 🇪🇦



German regulations prohibit U18s from working past 20:00, but athletes can play until 23:00, including time for showering and media duties. If Yamal plays the full match against Albania, it… pic.twitter.com/he6TtNhuCb — CentreGoals. (@centregoals) June 23, 2024

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وأشار التقرير إلى أن مشاركة لامين يامال، في المباراة القادمة بأكملها سيجعل من الصعب الالتزام بالقوانين الألمانية، مما يضع المنتخب الإسباني، تحت خطر التهديد بالغرامات المالية.

ويستعد المنتخب الإسباني، لمواجهة نظيره الألباني مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من يورو 2024، عند الساعة التاسعة ليلا بتوقيت ألمانيا.

المصدر: "وسائل إعلام"