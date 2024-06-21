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ميسي يحطم رقما قياسيا خلال فوز الأرجنتين على كندا في كوبا أمريكا (فيديو)

الرياضة

ميسي يحطم رقما قياسيا خلال فوز الأرجنتين على كندا في كوبا أمريكا (فيديو)
AFP
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تفوقت الأرجنتين على كندا بهدفين نظيفين على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة فجر الجمعة.

وأحرز جوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 49.

كما أن الهدف الذي أحرزه ألفاريز هو الهدف الأول له في البطولة طوال مسيرته الاحترافية، ليدخل ألفاريز قائمة هدافي الأرجنتين في كوبا أمريكا وهو في عمر الـ 24 عاما.

وجاء الهدف الثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز عند الدقيقة 88 مستغلا تمريرة سحرية من ميسي، لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين، وحصد أول 3 نقاط لها في البطولة، فيما تجمد رصيد كندا بدون نقاط.

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من ناحية أخرى حطم ليونيل ميسي رقما قياسيا تاريخيا جديدا في بطولة كوبا أمريكا، بعدما بات اللاعب الذي شارك في أكبر عدد من المباريات في تاريخ أقدم بطولة للمنتخبات الوطنية في العالم.

وتفوق ميسي على الحارس التشيلي التاريخي سيرجيو ليفينجستون الذي سجل الرقم القياسي عام 1953، حيث سجل ميسي الظهور في المباراة رقم 35 له في البطولة بفارق مباراة عن حارس تشيلي، بعدما شارك ميسي أساسيا في مباراة الأرجنتين ضد كندا اليوم الجمعة.

المصدر:RT

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