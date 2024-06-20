الكوري الجنوبي سون يعلق على سخرية الأرجنتيني بنتانكور العنصرية

علق المهاجم الدولي الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون، على السخرية العنصرية التي تعرض لها من قبل الأرجنتيني، رودريغو بنتانكور زميله في نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم.

وأثار بنتانكور جدلا كبيرا عندما طلب منه أحد المحاورين في لقاء تلفزيوني الحصول على قميص سون، فأجابه بأنه يجب أن يأخذ القميص من ابن عم سون هيونغ مين، لأن الكوريين جميعهم متشابهون.

وخرج بنتانكور بعدها واعتذر لسون عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، مشيرا إلى أن تصريحه كان بمثابة مزحة سيئة.

وقال سون بحسب ما نقل موقع "بي بي سي": "تحدثت مع رودريغو، ارتكب خطأ وهو يعرف ذلك واعتذر عما بدر منه".

وأضاف: "لم يتعمد رودريغو التصريح بشيء عدائي، نحن أخوة ولم يتغير أي شيء".

وأتم: "تخطينا تلك الواقعة ونحن متحدون، وسنعود معا إلى الفترة الإعدادية للموسم للقتال من أجل نادينا".

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يذكر أن نادي توتنهام أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيشارك الموسم المقبل في منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: وسائل إعلام