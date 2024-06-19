احتفال بالتأهل لأولمبياد باريس 2024 يتحول لإصابة

لم تكتمل فرحة السباح الفرنسي رافاييل فينتي- ديمرز بتأهله لأولمبياد باريس، أمس الثلاثاء، بسبب إصابة كتفه أثناء الاحتفال بهذا الإنجاز.

وحصل فينتي-ديمرز على المركز الثاني في نهائي سباق 100 متر حرة في التصفيات الأولمبية الفرنسية، بعد أن سجل أفضل زمن شخصي قدره 48.14 ثانية ليتفوق على الزمن اللازم للتأهل للأولمبياد وهو 48.34 ثانية.

كما حصل أيضا على مكان في الفريق الفرنسي للتتابع أربعة في 100 متر بعدما احتل المركز الثاني خلف ماكسيم غروسيه.

وبعد السباق مباشرة، احتفل السباح الواعد البالغ 17 عاما بحماسة قبل أن يصرخ من الألم أصاب كتفه اليسرى.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه السباح الشاب أصيب بخلع في الكتف وتم نقله إلى مستشفى.

وقال غروسيه الذي لفت انتباه الطاقم الطبي بعد السباق وساعد فينتي-ديمرز على الخروج من حوض السباحة: "آمل أن تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة له لأننا ننتظره في سباق التتابع".

مضيفا: "إنه سباح مجنون بعض الشيء. لا يخاف شيئا وسيحقق إنجازا".

ومن المقرر أن تقام منافسات السباحة في أولمبياد باريس في الفترة من الـ27 من يوليو القادم إلى الرابع من أغسطس.

المصدر: "وسائل إعلام"