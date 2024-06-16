أول تعليق لكومان بعد فوز منتخبه هولندا على بولندا

اعتبر مدرب منتخب هولندا رونالد كومان أن فريقه كان يستحق التقدم 4-1 على بولندا بعد ساعة على بداية اللقاء الذي فاز به "البرتقالي" 2-1 اليوم الأحد في دور المجموعات لكأس أوروبا 2024.

وتقدمت بولندا في الدقيقة 16 على عكس مجريات اللعب إثر ركلة ركنية، ثم عادل كودي خاكبو في الدقيقة 29، قبل أن يفرض فاوت فيخهورست نفسه بطلا للقاء بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 83 بعد دقيقتين فقط على دخوله بدلا من ممفيس ديباي.

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وكان كومان سعيدا بأداء المنتخب الهولندي الذي بقي من دون هزيمة للمباراة العاشرة تواليا في دور المجموعات في بطولة كبرى منذ خسارته مبارياته الثلاث في كأس أوروبا 2012 (فاز بتسعة وتعادل في مباراة خلال هذه السلسلة الممتدة من مونديال 2014 وكأس أوروبا صيف 2021 ومونديال 2022).

وقال كومان بعد لقاء بولندا: "كان بإمكاننا التقدم 4-1 بعد ساعة. لعبنا بشكل جيد جدا لكننا لم نتمكن من إنهاء الفرص"، مع الإقرار أنه "كان بإمكان المنتخب البولندي التسجيل أيضا لكننا كنا محظوظين وسجلنا الهدف الثاني" عبر البديل "السوبر" فيخهورست الذي "شكل قيمة مضافة" للفريق وفق مدربه.

وتابع: "يملك (فيخهورست) أسلوبه الخاص في تصرفه (داخل الملعب) وهذا ما كنا بحاجة إليه"، مضيفا "نملك قدرات جيدة والفريق أدى جيدا. لعب كودي خاكبو جيدا. إنه خطير ويجب أن نوصل إليه الكرة بشكل أكبر".

وسيكون الاختبار التالي لأبطال 1988 بمواجهة فرنسا وصيفة مونديال قطر 2022 الجمعة المقبل.

المصدر: وكالات