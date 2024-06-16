بايرن ميونخ يربط نجمه الصاعد بافلوفيتش بعقد طويل الأمد

مدد لاعب وسط بايرن ميونخ ألكسندر بافلوفيتش عقده مع الفريق لموسمين إضافيين حتى عام 2029 كما أعلن النادي البافاري اليوم الأحد.

واستدعي بافلوفيتش (20 عاما) إلى التشكيلة الأولية لمنتخب ألمانيا المشاركة في نهائيات كأس أوروبا 2024 لكنه استبعد عنها قبل يومين من انطلاق البطولة لإصابته بالتهاب اللوزتين وتم تعويضه بلاعب وسط بوروسيا دورتموند إيمري دجان.

وخاض بافلوفيتش صاحب الأصول الصربية، أولى مبارياته الرسمية مع بايرن ميونخ الموسم الفائت فلعب 19 مباراة في صفوفه وسجل هدفين.

وقال بافلوفيتش في بيان "إذا كان المرض سلب مني حلمي باللعب في كأس أوروبا على أرضنا، فإنني في المقابل سعيد بعد تجديد عقدي مع بايرن ميونخ".

وأشاد به المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إيبرل بقوله "هو قدوة من ناحية الجهود التي يبذلها من أجل الوصول إلى القمة".

وأضاف "سيكون ألكسندر أحد وجوه الفريق في المستقبل. إنه من طينة اللاعبين الذين نرغب في الحصول عليهم لا سيما بأنه تدرج في صفوف الفئات العمرية حتى الفريق الأول وهو من مواليد ميونخ أيضا".

وكان بافلوفيتش انضم إلى صفوف بايرن ميونخ بعمر السابعة وأصبح لاعبا محترفا في نوفمبر 2023.

المصدر: أ ف ب