برنامج مباريات الأحد في كأس أوروبا 2024

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تقام ثلاث مواجهات قوية.

وفي ما يلي برنامج مباريات الأحد بتوقيت غرينيتش:

- المجموعة الرابعة

بولندا # هولندا – الساعة 13:00

- المجموعة الثالثة

سلوفينيا # الدنمارك – 16:00

صربيا # إنجلترا – 19:00

المصدر: RT