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برنامج مباريات الأحد في كأس أوروبا 2024

الرياضة

برنامج مباريات الأحد في كأس أوروبا 2024
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تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تقام ثلاث مواجهات قوية.

وفي ما يلي برنامج مباريات الأحد بتوقيت غرينيتش:

- المجموعة الرابعة

بولندا # هولندا – الساعة 13:00

- المجموعة الثالثة

سلوفينيا # الدنمارك – 16:00

صربيا # إنجلترا – 19:00

المصدر: RT 

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