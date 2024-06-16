برنامج مباريات الأحد في كأس أوروبا 2024
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تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تقام ثلاث مواجهات قوية.
وفي ما يلي برنامج مباريات الأحد بتوقيت غرينيتش:
- المجموعة الرابعة
بولندا # هولندا – الساعة 13:00
- المجموعة الثالثة
سلوفينيا # الدنمارك – 16:00
صربيا # إنجلترا – 19:00
Who is winning today❓@bookingcom | #EUROfixturespic.twitter.com/iiGZdszuRf— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
المصدر: RT