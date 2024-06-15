أول تعليق لمودريتش بعد سقوط كرواتيا بثلاثية أمام إسبانيا

بدا قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش مستاء من الخسارة بثلاية نظيفة في مواجهة إسبانيا مساء اليوم السبت لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس أوروبا 2024.

وقال مودريتش خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمي عقب المباراة: "ليست هذه هي النتيجة التي كنا نأملها، لكن هذا هو الواقع. لا يزال لدينا مباراتان لتحسين أدائنا والتعويض".

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وأضاف: "في الشوط الأول، لم نكن في مستوانا، افتقرنا للطاقة وكنا بعيدين جدا عن لاعبيهم. وقد عاقبونا على ذلك".

وتابع: "كانت لدينا فرصنا أيضا، ولكنها كانت واحدة من تلك المباريات التي لا يعمل فيها أي شيء تحاول القيام به".

وأتم نجم ريال مدريد قائلا: "تحسنا في الشوط الثاني، وكنا أفضل بكثير، لكن ذلك لم يكن كافيا. في رأيي، كان فوزهم مستحقا. ربما كانت النتيجة أكبر قليلا عن المستحق".

وبهذا الفوز، اعتلي المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، لكن بشكل مؤقت في انتظار مواجهة إيطاليا وألبانيا التي تقام لاحقا.

المصدر: وكالات