الألماني هورتسيلر يصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

أصبح فابيان هورتسيلر أصغر مدرب ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعمر الـ31 بعد أن أعلن برايتون السبت تعيينه على رأس الإدارة الفنية لفريقه خلفا للإيطالي روبرتو دي تزيربي.

ووقع المدرب الألماني الذي قاد سانت باولي إلى الفوز بلقب الدرجة الثانية الألمانية وبالتالي الصعود إلى "البوندسليغا"، عقدا مع برايتون حتى عام 2027.

The youngest head coach in #PL history… 💫 Introducing our head coach, Fabian Hürzeler! 🇩🇪 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 15, 2024

وسيكون هورتسيلر الآن مسؤولا عن برايتون الذي يضم العديد من اللاعبين المخضرمين بينهم جيمس ميلنر (38 عاما)، داني ويلبيك (33 عاما) ولويس دونك (32 عاما)، جميعهم أكبر منه سنا.

We are pleased to confirm that Fabian Hürzeler will become our new men’s first-team head coach. 💙🤍



Fabian has agreed a contract until June 2027. Once his work permit is processed, he will begin work straight away! 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 15, 2024

ولكن رئيس برايتون، توني بلوم قال إن الوقت الذي قضاه هورتسيلر في سانت باولي جعله "مرشحا بارزا" لخلافة دي تزيربي الذي رحل في نهاية الموسم المنصرم.

وأضاف بلوم في بيان للنادي: "منذ بداية عملية تعيين مدربنا الجديد، كان فابيان دائما مرشحا بارزا ولفت انتباهنا بعمله الاستثنائي في سانت باولي على مدار الـ18 شهرا الماضية".

وكان راين مايسون، البالغ من العمر 29 عاما آنذاك عندما استلم مؤقتا تدريب توتنهام لفترة وجيزة في عام 2021، أصغر مدرب يقود فريقا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن هورتسيلر هو أصغر مدرب بشكل دائم منذ إنشاء الدوري الممتاز في عام 1992.

المصدر: أ ف ب