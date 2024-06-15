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اتحاد جدة السعودي يجمد صفقة ناتشو

الرياضة

اتحاد جدة السعودي يجمد صفقة ناتشو
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بات انتقال مدافع ريال مدريد الدولي الإسباني المخضرم ناتشو فيرنانديز إلى اتحاد جدة مهددا بسبب تريث النادي السعودي في إتمام الصفقة.

وينتهي تعاقد ناتشو مع الريال في 30 يونيو الجاري وأكد صاحب الـ34 عاما في وقت سابق أنه يرغب في الرحيل عن الفريق الملكي لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المختص في أخبار انتقالات لاعبي كرة القدم، أن اهتمام الاتحاد بالمدافع الإسباني يتناقص بشكل كبير.

وأضاف غاليتي عبر حسابه في منصة "إكس"، أن إدارة الاتحاد تميل لعدم المضي قدما في المفاوضات مع ناتشو، ما يترتب عليه تجميد الصفقة في الوقت الحالي.

وأشار غاليتي إلى أن إدارة الاتحاد ستحسم القرار فيما يخص المدافع الذي سيتعاقد معه النادي عقب الانتهاء من ملف المدير الفني.

ولا يزال الاتحاد في مرحلة البحث عن مدرب جديد لخلافة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو والذي تم الاتفاق على رحيله بعد نهاية الموسم المنصرم.

المصدر: وكالات

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