رونالدو يوجه رسالة للجماهير قبل بداية مشوار البرتغال في كأس أوروبا

حرص قائد منتخب البرتغال الأسطورة كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة خاصة للجماهير بعد خوضه مع منتخب بلاده الحصة التدريبية الأولى في ألمانيا، استعدادا للمشاركة في كأس أوروبا 2024.

وشهدت الحصة التدريبية الأولى للمنتخب البرتغالي في ألمانيا حضورا جماهيريا كبيرا لتشجيع نجوم "برازيل أوروبا" وفي مقدمتهم رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

The number of fans in Germany at Portugal’s training session for Cristiano Ronaldo. 🤯 pic.twitter.com/vrMHuOD2T3 — TC (@totalcristiano) June 14, 2024

ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام" مجموعة من صوره من تدريبات البرتغال في ألمانيا وأرفقها بتعليق: "يبدو الأمر وكأننا ما زلنا في البرتغال! شكرا لدعمكم"، مع وضع رمز القلب.

يذكر أن رونالدو توج بلقب كأس أمم أوروبا مرة واحدة في مسيرته وذلك عندما فازت البرتغال بلقبها القاري الأول أيضا عام 2016 على حساب فرنسا.

ويعتبر "الدون" الذي سيشارك في ألمانيا في كأس أوروبا للمرة السادسة في مسيرته، هو الهداف التاريخي للبطولة القارية برصيد 14 هدفا.

المصدر: RT