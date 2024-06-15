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برنامج مباريات السبت في كأس أوروبا 2024

الرياضة

برنامج مباريات السبت في كأس أوروبا 2024
AP
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تجرى اليوم السبت ثلاث مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وفي ما يلي برنامج مباريات السبت بتوقيت غرينيتش:

هنغاريا - سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن –

الساعة 13:00.

إسبانيا - كرواتيا (المجموعة الثانية) في برلين – 16:00.

إيطاليا - ألبانيا (المجموعة الثانية) في دورتموند – 19:00.

وكانت بطولة كأس أمم أوروبا 2024 افتتحت أمس الجمعة بمواجهة ألمانيا المضيفة واسكتلندا وانتهت بفوز كاسح لأصحاب الأرض بنتيجة 5-1.

المصدر:RT

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