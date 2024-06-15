برنامج مباريات السبت في كأس أوروبا 2024

تجرى اليوم السبت ثلاث مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وفي ما يلي برنامج مباريات السبت بتوقيت غرينيتش:

هنغاريا - سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن –

الساعة 13:00.

إسبانيا - كرواتيا (المجموعة الثانية) في برلين – 16:00.

إيطاليا - ألبانيا (المجموعة الثانية) في دورتموند – 19:00.

وكانت بطولة كأس أمم أوروبا 2024 افتتحت أمس الجمعة بمواجهة ألمانيا المضيفة واسكتلندا وانتهت بفوز كاسح لأصحاب الأرض بنتيجة 5-1.

المصدر:RT