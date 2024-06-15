برنامج مباريات السبت في كأس أوروبا 2024
AP
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تجرى اليوم السبت ثلاث مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.
وفي ما يلي برنامج مباريات السبت بتوقيت غرينيتش:
هنغاريا - سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن –
الساعة 13:00.
إسبانيا - كرواتيا (المجموعة الثانية) في برلين – 16:00.
إيطاليا - ألبانيا (المجموعة الثانية) في دورتموند – 19:00.
🤔 Who are you backing?@bookingcom | #EUROfixturespic.twitter.com/1IOLSR7zI3— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024
وكانت بطولة كأس أمم أوروبا 2024 افتتحت أمس الجمعة بمواجهة ألمانيا المضيفة واسكتلندا وانتهت بفوز كاسح لأصحاب الأرض بنتيجة 5-1.
المصدر:RT