التشكيلة الأساسية لمواجهة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح "يورو 2024"
أعلن المدرب يوليان ناغلسمان عن تشكيلة منتخب ألمانيا المضيف لمواجهة اسكتلندا في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024 المقررة مساء اليوم الجمعة.
وقرر ناغلسمان الاعتماد على النهج التكتيكي 4-2-3-1 وعلى التشكيلة التالية: مانويل نوير، جوشوا كيميش، أنطونيو روديغر، جوناثان تاه، ماكسيميليان ميتلشتات، روبرت أندريش، توني كروس، جمال موسيالا، إيلكاي غوندوغان، فلوريان فيرتز، كاي هافرتز.
📋 Start-XI @DFB_Team 🇩🇪#EURO2024 | #GERSCO | #DFBTeampic.twitter.com/7hd7j9Um9O— UEFA EURO 2024 DE (@EURO2024DE) June 14, 2024
وعلى المقلب الآخر، قرر مدرب اسكتلندا ستيف كلارك الاعتماد على النهج التكتيكي 3-4-2-1 وعلى التشكيلة التالية: أنجوس غان، كيران تيرني، جاك هندري، ريان بورتيوس، آندي روبرتسون، سكوت مكتوميناي، كالوم ماكغريغور، أنتوني رالستون، ريان كريستي، جون ماكغين وتشي أدامز.
🔢 Your Scotland team for tonight’s @EURO2024 opener.#GERSCO | #EURO2024pic.twitter.com/XmZXgIvVSq— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 14, 2024
وتدخل المباراة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضا هنغاريا وسويسرا.
المصدر: RT