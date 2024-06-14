رسميا.. دورتموند يعلن عن مدربه الجديد لخلافة ترزيتش

أعلن نادي بوروسيا دورتموند يوم الجمعة تعيين الدولي التركي السابق نوري شاهين، مدربا جديدا للفريق خلفا لإدين ترزيتش الذي قرر الرحيل عن الفريق.

وقال دورتموند في بيان عبر موقعه الرسمي، إن لاعب الفريق السابق شاهين، سيكون هو المدرب الجديد.

Borussia Dortmund confirms Nuri Şahin as new Head Coach.



The former BVB player himself joined the coaching staff earlier this year and will now lead the team through June 2027. pic.twitter.com/aujDxwd9Vd — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 14, 2024

ولفت إلى أن هذا القرار جاء بعد المحادثات التي أجراها المدير التنفيذي للنادي لارس ريكن، والمدير الرياضي سيباستيان كيل.

وكشف دورتموند أن شاهين وقع على عقد سيربطه بالنادي الأصفر حتى 30 يونيو 2027، ليقود المهمة الفنية للفريق خلفا لترزيتش.

وعمل شاهين صاحب الـ35 عاما، كمساعد مدرب لترزيتش منذ بداية عام 2024.

وكان دورتموند بقيادة ترزيتش قاب قوسين أو أدنى من التتويج بطلا للدوري الألماني موسم 2022-2023 عندما دخل المرحلة الأخيرة متقدما على بايرن ميونخ وكان يحتاج فقط إلى الفوز على أرضه على ماينز المتواضع، لكنه خسر اللقب بفارق الأهداف عن الفريق البافاري بتعادله مع ضيفه 2-2.

وأنهى دورتموند الموسم المنصرم (2023-2024) في المركز الخامس في الدوري لكنه بلغ نهائي دوري الأبطال وخسر أمام ريال مدريد بهدفين دون رد.

المصدر: موقع دورتموند