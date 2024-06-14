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جماهير منتخب اسكتلندا تحتل وسط ميونخ قبيل افتتاح "يورو 2024" (فيديو)

الرياضة

جماهير منتخب اسكتلندا تحتل وسط ميونخ قبيل افتتاح
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شهدت ساحة "مارينبلاتز" المركزية في مدينة ميونخ الألمانية تجمعا ضخما للجماهير الاسكتلندية، قبل لقاء منتخب بلادها مع ألمانيا اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024.

واحتشد آلاف المشجعين الاسكتلنديين في الساحة، للاحتفال قبل المباراة المقررة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين اسكتلنديين في حانات ومطاعم "مارينبلاتز"، بينما قامت فرقة الغليون الاسكتلندية بتقديم عرض فني.

وتمني الجماهير الاسكتلندية، النفس في أن يخرج منتخب بلادها بنتيجة إيجابية في مباراته ضد المنتخب الألماني في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضا هنغاريا وسويسرا.

المصدر: وكالات

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