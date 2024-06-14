جماهير منتخب اسكتلندا تحتل وسط ميونخ قبيل افتتاح "يورو 2024" (فيديو)

شهدت ساحة "مارينبلاتز" المركزية في مدينة ميونخ الألمانية تجمعا ضخما للجماهير الاسكتلندية، قبل لقاء منتخب بلادها مع ألمانيا اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024.

واحتشد آلاف المشجعين الاسكتلنديين في الساحة، للاحتفال قبل المباراة المقررة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

🎥 WATCH: Scotland fans have taken over Münich ahead of tonight’s #euro2024 opener against Germany tonight 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/2yIKzq4cJE — Clyde 1 Superscoreboard (@ClydeSSB) June 14, 2024

Scotland fans enjoying themselves in Germany this evening. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿👏 pic.twitter.com/UqHszAIHT0 — The Away Fans (@theawayfans) June 13, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين اسكتلنديين في حانات ومطاعم "مارينبلاتز"، بينما قامت فرقة الغليون الاسكتلندية بتقديم عرض فني.

Scotland fans enjoying themselves in Germany yesterday ahead of the game this evening! Great to see #TartanArmy 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💙🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/O3SSbrfXgV — Thejamtarts51 (@Thejamtarts51) June 14, 2024

Scotland fans out in Munich ahead of the Euro 2024 opener against Germany… 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿😆 pic.twitter.com/JaAWpebkg4 — Casual Chaps 🇬🇧 (@CasualChaps) June 13, 2024

وتمني الجماهير الاسكتلندية، النفس في أن يخرج منتخب بلادها بنتيجة إيجابية في مباراته ضد المنتخب الألماني في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضا هنغاريا وسويسرا.

المصدر: وكالات