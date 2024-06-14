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من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس أوروبا؟

الرياضة

من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس أوروبا؟
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يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيشارك في ألمانيا في كأس أوروبا للمرة السادسة في مسيرته، الهداف التاريخي للبطولة القارية.

وسجل رونالدو 14 هدفا في كأس أوروبا في خمس نسخ مختلفة، وبمقدوره تعزيز الرقم هذا الصيف.

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ويتفوق الدولي البرتغالي على الفرنسي المعتزل ميشال بلاتيني صاحب التسعة أهداف فيما يملك الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان الذي سيشارك في "يورو 2024" سبعة أهداف.

ويملك رونالدو أيضا الرقم القياسي للأهداف في النهائيات والتصفيات 45 هدفا، متقدما على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (25).

وتوج رونالدو بلقب كأس أمم أوروبا مرة واحدة في مسيرته وذلك عندما فازت البرتغال بلقبها القاري الأول أيضا عام 2016 على حساب فرنسا.

المصدر: RT

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