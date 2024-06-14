رسميا.. بوروسيا دورتموند يعلن رحيل قائده

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رحيل قائده ماتس هوميلز عن صفوف الفريق، وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق نهاية هذا الشهر.

وقرر ماتس هوميلز بالاتفاق مع إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني عدم تجديد العقد ورحيل اللاعب عن صفوف الفريق بعد 5 سنوات قضاها مع النادي الألماني.

ونجح هوميلز في قيادة فريق بوروسيا دورتموند للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، ولكنهم خسروا اللقب ضد ريال مدريد.

Borussia Dortmund and Mats Hummels will part ways.



The German defender has spent more than thirteen years at the club and left a significant mark having won two Bundesliga titles and DFB-Pokals with the club among numerous other achievements.



We are grateful for the successful… pic.twitter.com/0XJ2VyEkxF — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 14, 2024

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ونشر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بيانا رسميا، وجاء كالتالي : "بوروسيا دورتموند وماتس هوميلز ينفصلان، لقد أمضى المدافع الألماني أكثر من 13 عاما في النادي وترك بصمة كبيرة بعد فوزه بلقبين في الدوري الألماني وكأس ألمانيا مع النادي من بين العديد من الإنجازات الأخرى".

مضيفا: "نحن ممتنون للعمل الناجح الذي أجريناه معا، شكرا ماتس هوميلز".

وأصبح ماتس هوميلز، لاعبا حرا ويمكنه التعاقد مع أي نادي بشكل مجاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لعب ماتس هوميلز صاحب الـ 35 عاما مع فريق بوروسيا دورتموند بالموسم الماضي 40 مباراة، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

وانضم هوملز إلى صفوف بوروسيا دورتموند في 2019 الماضي، قادما من صفوف بايرن ميونخ في الفترة الثانية له.

حيث سبق وارتدى قميص بوروسيا دوتموند في الفترة من 2008 وحتى 2016 بعدما انضم أيضا من بايرن ميونخ الغريم التقليدي ومنافسه الأزلي.

المصدر: "وسائل إعلام"