قبل ساعة واحدة من الافتتاح.. احتفالية ضخمة وتكريم أسطورة ألمانيا في افتتاح يورو 2024

تنطلق الليلة صافرة بداية النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تقام في ألمانيا حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويسبق المباراة الافتتاحية بين ألمانيا المستضيفة واسكتلندا في الجولة الأولى من دور المجموعات، حفل افتتاح خاص يضم فنانين عالميين وسيكرم أيضا أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا بالبطولات في التاريخ.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الحفل سيبدأ قبل ساعة من المباراة الافتتاحية، حيث تؤدي الفنانة الألمانية ليوني أغنية "نار"، وهي الأغنية التي تم اختيارها كأغنية رسمية للبطولة وذلك بمشاركة فرقة ميدوزا الإيطالية.

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وسيشهد حفل الافتتاح أيضا تكريما للأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور، الذي فارق الحياة مطلع العام الجاري، ويعد أحد أهم رموز كرة القدم في ألمانيا والعالم أجمع.

ومن المقرر أن يشارك الثنائي برنارد ديتز ويورغن كلينسمان، قائدا منتخب ألمانيا السابقيا، زوجة "القيصر" بيكنباور، في تقديم كأس البطولة قبل انطلاق المباراة الافتتاحية، حيث سيمثل هذا المشهد اجتماع كل الأجيال الألمانية التي تمكنت من تحقيق اللقب القاري من قبل.

يذكر أن منتخب ألمانيا هو الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأوروبية، بالشراكة مع إسبانيا، حيث حقق المانشافت اللقب أعوام (1972، 1980، 1996)، بينما فاز منتخب "لاروخا" باللقب أعوام (1964، 2008، 2012).

المصدر: "وسائل إعلام"