البداية كانت مع الاتحاد السوفيتي.. تعرف على المنتخبات المتوجة بكأس أوروبا منذ إطلاق المسابقة

بعد ثلاث سنوات من نسخة عكرتها جائحة كوفيد واستضافها11 بلدا بمناسبة الذكرى الـ60 لانطلاقها، تنطلق الجمعة كأس أوروبا حيث تتصدر ألمانيا المضيفة مع إنجلترا قائمة المرشحين للظفر باللقب.

ونستعرض في هذا الرصد سجل الفائزين والمباريات النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم منذ إطلاق المسابقة في العام 1960:

1960: الاتحاد السوفيتي - يوغوسلافيا 2-1 بعد التمديد (في فرنسا).

1964: إسبانيا - الاتحاد السوفيتي 2-1 (في إسبانيا).

1968: إيطاليا - يوغوسلافيا 1-1 ثم 2-0 في مباراة معادة (في إيطاليا).

1972: ألمانيا الغربية - الاتحاد السوفيتي 3-0 (في بلجيكا).

1976: تشيكوسلوفاكيا - ألمانيا الغربية 2-2 (5-3 بركلات الترجيح في يوغوسلافيا).

1980: ألمانيا الغربية - بلجيكا 2-1 (في إيطاليا).

1984: فرنسا - إسبانيا 2-0 (في فرنسا).

1988: هولندا - الاتحاد السوفيتي 2-0 (في ألمانيا الغربية).

1992: الدنمارك - ألمانيا 2-0 (في السويد).

1996: ألمانيا - التشيك 2-1 بالهدف الذهبي (في إنجلترا).

2000: فرنسا - إيطاليا 2-1 بالهدف الذهبي (في بلجيكا وهولندا).

2004: اليونان - البرتغال 1-0 (في البرتغال)

2008: إسبانيا - ألمانيا 1-0 (في النمسا وسويسرا).

2012: إسبانيا - إيطاليا 4-0 (في بولندا وأوكرانيا).

2016: البرتغال - فرنسا 1-0 بعد التمديد (في فرنسا).

2020: إيطاليا - إنجلترا 1-1 (3-2 بركلات الترجيح في 11 بلدا).

- الحصيلة:

ثلاثة ألقاب: ألمانيا، إسبانيا.

لقبان: فرنسا، إيطاليا.

لقب واحد: الاتحاد السوفيتي، تشيكوسلوفاكيا، هولندا، الدنمارك، اليونان، البرتغال.

المصدر: RT