الاتحاد الدولي للتنس يسمح للاعبين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس

سمح الاتحاد الدولي للتنس لجميع لاعبي التنس الروس "المؤهلين" بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، حسبما صرح شامل تاربيشيف، رئيس الاتحاد الروسي للعبة.

وقال تاربيشيف لقناة "Match TV" الروسية "في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، يمكن لروسيا أن تشارك بأفضل أربعة لاعبي تنس لديها في تصنيف رابطة المحترفين وبأقوى أربع لاعبات في رابطة المحترفات".

وستكون للجنة الأولمبية الدولية الكلمة الأخيرة بشأن قبول لاعبي التنس الروس في أولمبياد باريس.

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ووفقا لتصنيف لاعبي التنس الروس في رابطة المحترفين، يتوقع أن يذهب دانييل مدفيديف، أندريه روبليف، كارين خاتشانوف ورومان سافيولين إلى الأولمبياد.

وبالنسبة للسيدات، فمن المرجح أن تشارك ميرا أندريفا، داريا كاساتكينا، ليودميلا سامسونوفا ويكاترينا ألكسندروفا.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين محايدين فرديين، على ألا يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

المصدر: "Match TV"