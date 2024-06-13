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نادال يؤكد غيابه عن بطولة ويمبلدون للتركيز على أولمبياد باريس

الرياضة

نادال يؤكد غيابه عن بطولة ويمبلدون للتركيز على أولمبياد باريس
Globallookpress
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أكد أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال اليوم الخميس أنه سيغيب عن بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، من أجل التركيز على المشاركة في أولمبياد باريس هذا الصيف.

وأعلن الاتحاد الإسباني للتنس أمس الأربعاء أن نادال، بطل ويمبلدون مرتين، وكارلوس ألكاراس، بطل فرنسا المفتوحة الأحد الماضي، سيمثلان إسبانيا على ملاعب رولان غاروس الترابية في الدورة الأولمبية الصيفية.

وقال "رافا" في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" الخميس: "خلال مؤتمره الصحفي بعد مباراته الأخيرة في بطولة فرنسا المفتوحة (ضد الألماني ألكسندر زفيريف)، سئلت عن برنامجي الصيفي ومنذ ذلك الحين كنت أتدرب على الملاعب الترابية".

وأضاف "أعلنت أمس أنني سأشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، وهي آخر دورة أولمبية لي".

وتابع "بهذا الهدف، نعتقد أن الأفضل لجسدي هو عدم تغيير الأرضية والاستمرار في اللعب على الملاعب الترابية حتى ذلك الحين".

وأردف قائلا "لهذا السبب سأفتقد اللعب في بطولة ويمبلدون (على الأراضي العشبية) هذا العام. أشعر بالحزن لأنني لن أتمكن من عيش الأجواء الرائعة لهذا الحدث المذهل هذا العام".

يذكر أن نادال فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في الفردي في بكين 2008 وفي الزوجي في أولمبياد ريو 2016.

المصدر: أ ف ب

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