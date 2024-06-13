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مالتسيف يهدي روسيا الذهبية الثانية في "ألعاب بريكس 2024"

الرياضة

مالتسيف يهدي روسيا الذهبية الثانية في
Sputnik
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توج الروسي ألكسندر مالتسيف بالميدالية الذهبية في البرنامج الفني الفردي ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في "ألعاب بريكس 2024"" التي تستضيفها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وفاز بطل العالم أربع مرات في السباحة المتزامنة بعد حصوله على 267.3216 نقطة.

وحل التايلاندي كانتينان أديسيسيريبوتر في المركز الثاني بعد نيله 209.966 نقطة علما بأن السباق عرف مشاركة متسابقين فقط.

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وهذه هي الذهبية الثانية للمنتخب الروسي في "ألعاب بريكس 2024" بعد ذهبية سفيتلانا كولسنيتشينكو في البرنامج الفني الفردي في مسابقة السباحة المتزامنة.

وانطلقت "ألعاب بريكس 2024" أمس الأربعاء وتستمر المنافسات حتى 23 يونيو الجاري.

وسيتنافس رياضيون من 90 دولة خلال الألعاب في 27 مسابقة رياضية، مثل كرة القدم والتنس والغولف والشطرنج وركوب الخيل وغيرها.

وسيتم منح 387 مجموعة من الميداليات في ألعاب "بريكس 2024".

المصدر: sportbox

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