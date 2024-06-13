بعد أن قاد الفريق إلى نهائي دوري الأبطال.. دورتموند يعلن بشكل مفاجئ رحيل مدربه ترزيتش

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني وصيف بطل أوروبا لكرة القدم، بشكل مفاجئ يوم الخميس رحيل مدربه إدين ترزيتش من منصبه.

وقال النادي الأصفر في بيان: "بوروسيا دورتموند والمدرب إدين ترزيتش قررا إنهاء الشراكة بينهما. طلب المدرب البالغ من العمر 41 عاما من دورتموند إنهاء عقده على الفور".

Edin Terzic verlässt den BVB



Borussia Dortmund und Trainer Edin Terzic gehen getrennte Wege. Der 41-Jährige bat den BVB um die sofortige Auflösung seines Vertrages. Borussia Dortmund hat der Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen.



🗞️👉 https://t.co/IyygoG0dZApic.twitter.com/7MQtGaolz3 — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2024

وأضاف: "وافق النادي على الطلب بعد مناقشة الأمر سويا".

ومن جانبه، قال ترزيتش لموقع النادي الرسمي "أعزائي أنصار بوروسيا دورتموند، على الرغم من أن الأمر يشعرني بألم شديد، لكنني أرغب في أن أقول لكم اليوم بأنني قررت ترك بوروسيا دورتموند".

Eine Nachricht von Edin Terzic an alle Borussinnen und Borussen. pic.twitter.com/6KLe5hT4vu — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2024

وأردف "قيادة هذا النادي الكبير إلى إحراز كأس ألمانيا ومؤخرا بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا كان شرفا كبيرا لي".

وتابع "بعد نهائي دوري الأبطال مباشرة، طلبت الاجتماع بمجلس الإدارة لأنه كان لدي شعور بأنه بعد قضاء 10 مواسم في صفوف دورتموند (في عدة مناصب)، يتعين على النادي تعيين شخص آخر مع بداية جديدة".

وبحسب الصحف المحلية، فان مساعد ترزيتش، نوري شاهين مرشح للحلول مكانه.

وكان دورتموند بقيادة ترزيتش قاب قوسين أو أدنى من التتويج بطلا للدوري الألماني موسم 2022-2023 عندما دخل المرحلة الأخيرة متقدما على بايرن ميونخ وكان يحتاج فقط إلى الفوز على أرضه على ماينز المتواضع، لكنه خسر اللقب بفارق الأهداف عن الفريق البافاري بتعادله مع ضيفه 2-2.

وأنهى دورتموند الموسم المنصرم (2023-2024) في المركز الخامس في الدوري لكنه بلغ نهائي دوري الأبطال وخسر أمام ريال مدريد بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات