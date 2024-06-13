رسميا.. البرتغالي فونسيكا مدربا لميلان

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، ليكون مدربا للفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

وأشار زلاتان إبراهيموفيتش المستشار الإداري لميلان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "فونسيكا سيكون المدرب الجديد للفريق".

وأضاف إبراهيموفيتش: "لقد اخترنا فونسيكا لأننا نريد أداء كرة هجومية مع سيطرة تامة".

وتابع "أوجه الشكر لستيفانو بيولي، فما حققه سيبقى في تاريخ ميلان".

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ورحل بيولي عن قيادة ميلان بعد خمس سنوات قاد خلالها الفريق للتتويج بلقب الدوري في عام 2022.



أما باولو فونسيكا البالغ 51 عاما فسيقود ميلان بعد عامين قضاهما مديرا فنيا لفريق ليل الفرنسي، وله تجربة سابقة في الدوري الإيطالي عندما كان مدربا لروما بين عامي 2019 و2021.

المصدر: "وكالات"