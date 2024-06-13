السعودية بمواجهة أستراليا.. قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب

جرى اليوم الخميس حفل سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2025، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وضمت القرعة 45 منتخبا، جرى تقسيمها على عشر مجموعات، حيث ضمت 5 مجموعات 4 منتخبات، في حين تكونت 5 مجموعات من 5 منتخبات.

ومن المقرر أن تستضيف الصين النهائيات خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وتستضيف فيتنام منافسات المجموعة الأولى، حيث أوقعتها القرعة في مواجهة منتخبات سوريا وبنغلادش وبوتان وغوام، في حين تضم المجموعة الثانية أوزبكستان والبحرين والصين تايبيه المضيفة وكمبوديا ونيبال.

AFC U20 ASIAN CUP CHINA 2025 - FINAL DRAW@afcasiancuppic.twitter.com/i11X9crVNp — Fahmi (@Fahmi20126218) June 13, 2024

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وتجمع المجموعة الثالثة التي تستضيفها الكويت 3 منتخبات من منطقة غرب آسيا هي إلى جانب الدولة المضيفة كل من لبنان والإمارات، حيث سيكون التنافس محتدما في المجموعة التي تضم أيضا جمهورية كوريا وجزر شمال ماريانا.

في حين تجمع المجموعة الرابعة كل من أستراليا والسعودية المستضيفة وفلسطين وأفغانستان وماكاو.

وضمت المجموعة الخامسة كل طاجيكستان (المضيفة) وعمان وماليزيا وسريلانكا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في حين تضم المجموعة السادسة منتخبات إندونيسيا (المضيفة) واليمن وتيمور الشرقية والمالديف.

وأوقعت القرعة منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منغوليا والهند ولاوس (المضيفة)، في حين يلعب العراق بالمجموعة الثامنة التي تضم أيضا تايلاند (المضيفة) والفلبين وبروناي دار السلام.

وجاء منتخب اليابان في المجموعة التاسعة بمواجهة قيرغيزستان (المضيفة) وميانمار وتركمانستان، في حين أوقعت القرعة المنتخب الأردني بالمجموعة العاشرة إلى جانب قطر (المضيفة) وسنغافورة وهونغ كونغ الصين.

وتقام التصفيات في الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر 2024.

المصدر: "وكالات"