موعد قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد سحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "المغرب 2025".

ومن المقرر أن يستضيف المغرب النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا، دون تحديد موعد نهائي لإقامتها حتى الآن، حيث من المتوقع أن يتم تأجيلها بسبب إقامة بطولة كأس العالم للأندية.

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ونشر موقع الاتحاد الإفريقي بيانا أكد خلاله أن القرعة ستقام في 4 يوليو بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرغ في استوديوهات شبكة "سوبر سبورت" في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم توزيع 48 دولة، بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد وإسواتيني وليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للمنافسة على أماكن في النهائيات.

وأكد "كاف" أن التصفيات ستنطلق في سبتمبر من العام الجاري، لتحديد 23 منتخبا يضافوا إلى البلد المضيف المغرب في الحدث الأكبر بالقارة السمراء.

وسيحضر حفل القرعة أساطير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وممثلو الفرق المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 وآخرين.

وشهدت النسخة الماضية إخفاقا عربيا كبيرا، حيث تأهل منتخب مصر والمغرب إلى دور الـ16 أقصى ما وصل له العرب في البطولة.

فيما توج منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" للمرة الثالثة في تاريخه بكأس أمم إفريقيا 2023 والتي أقيمت مطلع هذا العام على أراضيه، بانتصاره على نيجيريا في المباراة النهائية.

المصدر: "وسائل إعلام"