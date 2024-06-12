استدعاء دجان إلى تشكيلة ألمانيا بدلا من بافلوفيتش قبل يومين من انطلاق كأس أوروبا

استدعى منتخب ألمانيا لاعب الوسط إيمري دجان بدلا من ألكسندر بافلوفيتش المصاب بالتهاب اللوزتين، للمشاركة في كأس أوروبا التي تنطلق بعد غد الجمعة، وفقا لما أكده اتحاد اللعبة المحلي.

وقال ممثل عن الاتحاد الألماني لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في مقر المنتخب استعدادا للبطولة الأوروبية، إن استدعاء إيمري دجان على حساب بافلوفيتش كان "قرارا اتخذه الجهاز الفني" بقيادة المدرب يوليان ناغلسمان.

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ولعب دجان الذي ارتدى شارة القيادة في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريقه بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد الإسباني 0-2 مطلع هذا الشهر، مباراته الدولية الأولى عام 2015 لكنه لم يخض أي مباراة مع "دي مانشافت" منذ سبتمبر 2023.

وخاض متوسط ميدان ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقا، 43 مباراة دولية وسجل هدفا واحدا.

وتستهل ألمانيا المضيفة مشوارها في كأس أوروبا بمواجهة اسكتلندا بعد غد الجمعة في المباراة الافتتاحية في ميونخ.

المصدر: وكالات