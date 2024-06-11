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بعد استبعاد الروس.. الاتحاد الدولي للتزلج يعلن عن خسائر عام 2023

الرياضة

بعد استبعاد الروس.. الاتحاد الدولي للتزلج يعلن عن خسائر عام 2023
AFP
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أعلن الاتحاد الدولي للتزلج عن خسائر لعام 2023، وفقا للتقرير الخاص بالأنشطة المالية للمنظمة، والذي نشرت بياناته وكالة "ريا نوفوستي".

وبلغت إيرادات الاتحاد الدولي للتزلج لعام 2023، 35.9 مليون فرنك سويسري (مايعادل أكثر من 40 مليون دولار أمريكي)، أي أقل بنصف مليون من المتوقع. وكانت أرباح الاتحاد لعام 2022 (35.5 مليون).

وبلغت خسائر الاتحاد الدولي للتزلج لعام 2023، 8.6 مليون فرنك سويسري (أي مايعادل تقريبا 9,6 مليون دولار).

بعد استبعاد الروس.. الاتحاد الدولي للتزلج يعلن عن خسائر عام 2023
AFP
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في مارس 2022، حظر الاتحاد الدولي للتزلج، على المتزلجين الروس من المنافسة في البطولات تحت رعايته. وكانت آخر منافسة كبرى للرياضيين الروس هي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين.

المصدر: "وكالة ريا نوفوستي"

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